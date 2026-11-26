Olympiakos-Milan: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming
ATENE (Grecia) - Il Milan torna in campo in Europa League. I rossoneri affronteranno l'Olympiakos allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, nella sfida valida per la quinta giornata della fase a campionato. Un appuntamento delicato per la squadra di Ruben Amorim, chiamata a invertire la rotta dopo aver conquistato soltanto tre punti nelle prime quattro giornate della competizione. Di fronte una formazione greca ancora imbattuta nel torneo, forte dei dieci punti conquistati finora. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ritroverà Maignan tra i pali dopo il turno di squalifica.
Dove vedere Olympiakos-Milan
Olympiakos e Milan si affronteranno il 26 novembre nel match della quinta giornata della League Phase dell'Europa League. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Georgios Karaiskakis con il calcio d'inizio fissato per le ore 18:45 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253 e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.
Olympiakos-Milan: scopri tutte le quote
Olympiakos-Milan, le probabili formazioni
OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Diogo; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. Allenatore: Alguacil. A disposizione: Stournaras, Smajlovic, Carmo, Pedersen, Tiknizyan, Bakoulas, Filis, Yaremchuk. Indisponibili: Popovic, Scipioni, Puerta, Hezze, Roca, Bailey, Yazici, Chiquinho, El Kaabi, Clayton, Mounandilmadji. Squalificati: -. Diffidati: -
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim. A disposizione: Torriani, Pittarella, Tomori, Vladimirov, F.Terracciano, Comotto, Ossola, Cisse. Indisponibili: P. Terracciano, Pavlovic, Gabbia, Loftus-Cheek, Modric, Saelemaekers, Chukwueze, Camarda. Squalificati: -. Diffidati: -
ARBITRO: Chris Kavanagh (Inghilterra). ASSISTENTI: Cook-Hussin. IV UOMO: Jones. VAR: Salisbury. AVAR: Bankes
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