Dove vedere Olympiakos-Milan

Olympiakos e Milan si affronteranno il 26 novembre nel match della quinta giornata della League Phase dell'Europa League. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Georgios Karaiskakis con il calcio d'inizio fissato per le ore 18:45 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253 e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.

Olympiakos-Milan: scopri tutte le quote

Olympiakos-Milan, le probabili formazioni

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Diogo; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. Allenatore: Alguacil. A disposizione: Stournaras, Smajlovic, Carmo, Pedersen, Tiknizyan, Bakoulas, Filis, Yaremchuk. Indisponibili: Popovic, Scipioni, Puerta, Hezze, Roca, Bailey, Yazici, Chiquinho, El Kaabi, Clayton, Mounandilmadji. Squalificati: -. Diffidati: -

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim. A disposizione: Torriani, Pittarella, Tomori, Vladimirov, F.Terracciano, Comotto, Ossola, Cisse. Indisponibili: P. Terracciano, Pavlovic, Gabbia, Loftus-Cheek, Modric, Saelemaekers, Chukwueze, Camarda. Squalificati: -. Diffidati: -

ARBITRO: Chris Kavanagh (Inghilterra). ASSISTENTI: Cook-Hussin. IV UOMO: Jones. VAR: Salisbury. AVAR: Bankes