Europa League
giovedì 26 novembre 2026
Georgios Karaiskakis Stadium
1 - 0
Fine 1° tempo
- M. Maignan , (Aut.), 31'
Europa League
giovedì 26 novembre 2026
Georgios Karaiskakis Stadium
Arbitro Chris Kavanagh
Arbitro Chris Kavanagh
1 - 0
Fine 1° tempo
Olympiacos-Milan, diretta Europa League: si sblocca la gara ad Atene
Pubblicato il 26.11.2026, 17:15 (Aggiornato il 26.11.2026, 19:37)
8 min
Il Milan di Amorim torna in campo in Europa League per riscattare la brutta sconfitta di San Siro contro il Ferencvaros per 2-0. Dall'altra parte l'Olympiacos di Alguacil, ancora imbattuto nella competizione con tre vittorie ed un pareggio ed attualmente a quota 10 punti in classifica, gli stessi della Juventus. I rossoneri sono attualmente al 28° posto in classifica e necessitano dei tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. Buona diretta a tutti!
19:37
Olympiacos-Milan: le Action Areas
Ecco le aree del campo in cui si è concentrato maggiormente il gioco nei primi 45' di gioco:
19:36
HT - Kavenagh manda tutti negli spogliatoi
Milan e Olympiacos vanno a riposo sul punteggio di 1-0 per la squadra greca grazie al gol di Pirola da calcio d'angolo. Rossoneri poco pericolosi, eccezion fatta per l'occasione creata da Cisse. Statistiche che sorridono ai biancorossi, in vantaggio anche sui tiri totali e in porta.
19:33
45' - Istanti finali del primo tempo
I rossoneri non riescono a sfondare la barriera difensiva greca, con Amorim chiamato a cambiare qualcosa nel secondo tempo per dare una scossa ai suoi per trovare quantomeno il gol del pari, con la classifica di Europa League che non sorride affatto al Milan.
19:30
41' - Jota Silva-De Winter: un'ammonizione a tesa
Il Milan è costretto ad inseguire a pochi minuti dalla fine del primo tempo, dopo esser andato in svantaggio ad Atene per il gol siglato da Pirola al 31', con il pallone finito sulla schiena di Maignan. Rissa sfiorata pochi minuti dopo tra Jota Silva e De Winter, con il portoghese aggrappatosi al difensore belga. Risultato: ammonizione e gioco che è ripreso qualche istante dopo.
19:22
34' - Grandissima occasione per il Milan
Cisse arriva a tu per tu con il portiere dell'Olympiacos che stecca l'intervento sull'attaccante rossoner. A porta sguarnita, il numero 70 tenta la conclusione da terra centrando addirittura lo specchio della porta ma un grande intervento di Pirola salva i greci dal gol del pareggio. S'infiamma il match ad Atene!
19:18
29' - OLYMPIACOS AVANTI AD ATENE: GOL DI PIROLA!
I greci sfruttano appieno il calcio d'angolo battuto sempre da Sà che mette al centro un cross perfetto per lo stacco di testa dell'ex Salernitana ed Inter, Lorenzo Pirola. Inerme la difesa del Milan che nulla può sull'incornata del difensore azzurro, che infila Maignan al 30' del primo tempo. Si mette male per il Milan.
19:16
27' - Fallo dal limite dell'area per l'Olympiacos
I greci conquistano un buon calcio di punizione a pochi metri dall'area rossonera. Sul pallone si presenta Sà che mette al centro un buon pallone su cui interviene Rabiot con un colpo di testa, mandando in calcio d'angolo la sfera.
19:08
21' - Occasione Olympiacos
Azione costruita egregiamente dai greci in contropiede con l'ex Torino Pedersen che ha messo in mezzo un buon pallone allontanato dalla difesa rossonera. Dal limite dell'area ha poi raccolto la sfera Gelson Martins che, totalmente libero, conclude verso la porta del Milan senza impensierire Maignan. Poco dopo si è reso nuovamente pericoloso con un gran tiro sventato da Maignan.
19:04
16' - Il Milan prova a costruire
I rossoneri provano a creare un'azione offensiva gestendo il possesso nella propria metà campo. Tanti finora i lanci tentati verso Goncalo Ramos, ma nessuno ha trovato il numero 9 del Milan. In rilievo Hutchinson, l'uomo più attivo finora nel reparto avanzato del Milan.
18:54
7' - Match ancora fermo sullo 0-0
La gara è iniziata da una manciata di minuti, con entrambe le squadre ancora ferme sulla parità. Occasione per Martins nell'area di rigore dei rossoneri, con Moreira che ha intercettato una pericolosa occasione da gol del numero 10 dell'Olympiacos. Prime occasioni nel match.
18:45
Olympiacos-Milan: è iniziata la gara
Fischio d'inizio di Kavanagh sul match tra i rossoneri ed il club greco.
18:35
Milan, l'Olympiacos fa paura
I rossoneri hanno urgentemente bisogno di tre punti per rilanciarsi in classifica e provare a rientrare quantomeno nella zona playoff. Dall'altra parte c'è l'ostacolo Olympiacos, che finora ha fatto decisamente bene. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
18:19
Olympiacos-Milan: le statistiche delle due squadre
I rossoneri ed i greci si affrontano in un match di vitale importanza per gli uomini di Amorim. Ecco gli Opta Facts delle due compagini:
18:08
Amorim punta ancora su Rabiot
Il tecnico del Milan ha espresso tutta l'ammirazione per Adrien Rabiot dopo la vittoria contro il Frosinone - centrocampista ex Juventus al centro del progetto rossonero - finora tra i calciatori più coinvolti nelle azioni da gol della squadra di Amorim. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
17:55
Maledizione Milan: Amorim senza nove calciatori ad Atene
In Grecia il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno di nove calciatori, tra cui Bartesaghi, l'ultimo ad essersi fermato per infortunio. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
17:39
Olympiacos-Milan: le formazioni ufficiali
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Smaljovic, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler, Sà; Pedersen, Jota Silva, Gelson Martins; Gonzalez. Allenatore: Imanol Alguacil.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
17:30
Amorim: "Olympiacos squadra forte, sarà complicato"
"L'Olympiakos è una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Amorim in conferenza stampa alla vigilia della gara odierna contro i greci. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
17:15
Olympiacos-Milan: le probabili formazioni
OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Diogo; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. Allenatore: Alguacil.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
Georgios Karaiskakis Stadium (Pireo)
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