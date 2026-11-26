Il Besiktas di Dusan Vlahovic - entrato in campo nella ripresa e fermato dal Var - e Fabio Miretti - in panchina per l'interno arco dell'incontro - si impone 2-1 contro l'Hapoel Beer Sheva grazie ai gol di Olaitan al 75' e Kokcu - che aveva fallito un rigore nel primo tempo - al 90'. Tre minuti più tardi la rete della bandiera degli israeliani firmata da East. Vince col medesimo risultato anche il Bournemouth di Di Gregorio, confermato 'portiere di Coppa', nonostante la rete di Aspas, che al 19' porta avanti il Celta Vigo, e l'inferiorità numerica dal 22' per l'espulsione di Diakite: Rodriguez al 47' e Rayan al 78' sono i protagonisti della rimonta. Sugli altri campi, nella prima tranche della quinta giornata di Europa League, successi del Bayer Leverkusen (2-0 a Zagabria contro la Dinamo), dell'Olympique Marsiglia (di misura contro il Levski Sofia), del Viktoria Plzen (un roboante 4-0 al Benfica) e del Salisburgo (2-0 contro l'Ararat-Armenia). Chiude il quadro il 2-2 tra Royale Union e Lech.