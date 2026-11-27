Dopo 3 sconfitte nelle prime 4 partite, il Milan rischia grosso anche ad Atene contro l' Olympiacos , che si porta sul 2-0 grazie all'autorete di Maignan e al gol di Jota Silva , poi arriva la grande reazione del Diavolo: Hutchinson , Cisse , Pulisic e Moreira ribaltano i greci, che prima di ieri non avevano ancora perso in Europa League (3 vittorie e un pareggio), e regalano 3 punti fondamentali ad Amorim , ora a quota 6 e dentro le prime 24. La nota stonata è l'infortunio di Gonçalo Ramos , sostituito nell'intervallo. I prossimi impegni dei rossoneri saranno contro Sunderland , Levski Sofia (in trasferta) e Ararat-Armenia .

Pagelle Olympiacos

Ortega 5 L’uscita su Cisse al 34’ è fuori tempo, ma si salva - in compenso, quando sempre Cisse segna di testa fa invece la figura del pollo.

Smajlovic 5 Balla dietro, trema quando deve impostare.

Pirola 7 L’interista di scuola e di fede, salta più in alto di tutti sull'1-0 e costringe Maignan all’autorete, tre minuti dopo fa pure un miracolo su Cisse: per lui Atene è come San Siro il giorno del derby.

Retsos 4.5 Si lamenta spesso senza motivo... forse dovrebbe pensare di più a marcare, visto che si perde Cisse sul secondo gol milanista e non esce su Pulisic quando i rossoneri sorpassano. Tiknizyan (38’ st) ng

Pedersen 7 Nel centrocampo rattoppato dell’Olympiacos fa tantissimo. Saliakas (22’ st) 5.5 Troppo impaurito.

Freuler 6.5 Di lotta e di governo, nella parte nevralgica del gioco dà ordine alla manovra e serve l’assist a Jota Silva. Sá 6 Lo zenit nel primo tempo è l’assist per Pirola sull’1-0, poi piano piano sparisce dal match e in mediana si sente parecchio la sua latitanza.

Bruno 4 Già nel primo tempo è tra i peggiori, nella ripresa fa sembrare Hutchinson la reincarnazione di Garrincha, senza mai riuscire a trovare le misure. Toufakis (38’ st) ng

Jota Silva 6.5 Appena la gara si accende, lui fa la parte dell’accelerante sulla fiamma: corre, punge, sgomita e segna il bis per l’Olympiakos.

Gonzalez 5 Non riesce a pungere mai. Yaremchuk (25’ st) 5 Impalpabile.

Martins 5.5 Fa qualche giocata interessante a inizio partita, poi scompare. Fourtounis (28’ st) 5 Perde palloni come uno scolapasta fa con l’acqua.

All. Alguacil 4.5 L’Olympiacos si scioglie, lui sta a guardare e fa i cambi a gara ormai andata.