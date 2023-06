Europei U21: pari per il Belgio di De Winter, Ucraina ok, Portogallo ko

Parte l'Europeo Under 21 di Romania e Georgia e arrivano subito le sorprese. Nel girone A è 0-0 tra Belgio e Olanda con la Georgia che supera per 2-0 il Portogallo prendendosi la vetta del girone. Per i Diavoli Rossi di De Ketelaere e De Winter arriva un pari a reti bianche contro gli Oranje: il centrocampista del Milan regala buone giocate rischiando anche di servire l'assist per la rete di Openda, solida la prestazione difensiva dello scuola Juve quest'anno in forza all'Empoli, solo panchina invece per l'altro rossonero Vranckx. Tre punti preziosi per i padroni di casa georgiani che piazzano il colpaccio piegando la nazionale lusitana: Gagua e Sazonovv firmano il doppio vantaggio sul finire del primo tempo, nell'ultimo quarto d'ora i portoghesi restano in inferiorità numerica per il rosso diretto ad Araujo.