Europei U21, Svizzera vince in rimonta. Inghilterra ok, Germania solo pari

CLUJ-NAPOCA (Romania) - Seconda giornata degli Europei U21 con in campo il Gruppo C ed il Gruppo D ovvero quello dell' Italia dove la Svizzera ha iniziato con il piede giusto. Allo stadio dedicato alla memoria del dottor Constantin Radulescu gli elvetici si sono imposti in rimonta contro la Norvegia per 2-1 : i nordici hanno aperto le marcature al 19' con la rete di Emil Ceide (Sassuolo) ma poi è arrivata la reazione degli avversari. Pareggio al 36' di Ndoye e gol partita al 56' di Imeri . Svizzera che nella prossima giornata affronterà proprio gli azzurrini di Nicolato (domenica 25 giugno ore 18).

Gruppo C, Inghilterra ok e 1° posto in solitaria. Germania frenata da Israele

Comincia bene anche il cammino dell'Inghilterra che batte per 2-0 la Repubblica Ceca grazie al gol partita realizzato al 47' da Jacob Ramsey e al raddoppio arrivato nei minuti di recupero (94') di Smith Rowe. Pareggio amaro per la Germania che chiude 1-1 contro Israele con il portiere Daniel Peretz eroe per gli israeliani. Infatti l'estremo difensore si supera due volte dagli 11 metri parando al 3' il rigore di Moukoko e poi all'81' (sull'1-1) quello calciato da Ngankam. Israele aveva aperto le marcature con Turgeman (20') prima di subire il gol dell'1-1 da Bisseck, nuovo acquisto dell'Inter, e poi giocare tutto il 2° tempo in inferiorità numerica causa doppio giallo in pochi minuti di Kartsev.

