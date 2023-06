Francia-Italia U21, Barcola segna ma il gol era da annullare: ecco perché

CLUJ-NAPOCA (Romania) - La Francia è passata in vantaggio al 62' contro l'Italia (2-1) nel match di debutto negli Europei U21 ma con giallo e polemiche. Infatti la rete realizzata da Barcola nasce da un errore di Udogie ma l'azione viene viziata da un fallo dei francesi non fischiato dal direttore di gara. Okoli è in netto anticipo sulla linea di centrocampo, Gouiri cerca un intervento disperato, allunga la gamba in maniera scomposta e prende in pieno sul piede il giocatore dell'Atalanta che resta a terra dolorante. Sarebbe fallo, con ammonizione annessa, ma l'arbitro non ravvisa irregolarità e lascia correre tra proteste e sconcerto della panchina azzurra. Da quel contrasto arriva poi la rete del vantaggio transalpino. Da ricordare che in questo torneo gli arbitri non possono contare sull'ausilio del Var.