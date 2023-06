Europei U21, Belgio e De Winter ripresi dalla Georgia. Pari Portogallo-Olanda

TBILISI (Romania) - Seconda giornata del Gruppo A che si apre alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi con il Belgio ancora costretto al pareggio in un girone che si deciderà tutto all'ultima giornata. Infatti i "Diavoli Rossi" hanno pareggiato per 2-2 contro la Georgia dopo esser stati in vantaggio per 2-0 all'intervallo: il rossonero Vranckx firma l'assist del gol di De Cuyper al 15' il quale, al 38', sarà a sua volta assist-man per il raddoppio firmato da Ramazani.Nella ripresa i georgiani non mollano e Georgiy Tsitaishvili (entrato al 47') diventa l'eroe del match: gol dell'1-2 al 57' e rete del pareggio all'87' che mantiene i suoi compagni in vetta al gruppo con 4 punti! Da sottolineare l'incredibile errore di De Ketelaere in contropiede al 76' che avrebbe chiuso i conti sul 3-1 belga.