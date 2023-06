De Ketelaere sbaglia il possibile 3-1: l'errore costa caro al Belgio U21

TBILISI (Georgia) - Prosegue il periodo 'no' sotto porta per il talento del Milan Charles De Ketelaere. In campo con il Belgio Under 21 contro i pari età della Georgia nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria, l'ex Bruges è protagonista negativo di un errore a tu per tu col portiere avversario costato carissimo ai compagni di squadra.