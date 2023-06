Diretta Italia-Svizzera U21 ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia , l'Italia Under 21 affronta la Svizzera e ha l'obbligo di vincere per alimentare le chance di qualificazione al turno successivo. La partita è in programma alle ore 18 a Cluj-Napoca, in Romania.

"Ci aspetta una gara complicata contro un avversario forte. Siamo sereni, abbiamo svolto un grande lavoro. Siamo esperti a sufficienza per capire che a volte lavorare bene non basta, ma abbiamo anche la consapevolezza che non avremo rimpianti qualora dovesse andare male perché stiamo dando il massimo" ha dichiarato il ct azzurro Nicolato nella conferenza stampa pre partita.

Dove vedere Italia-Svizzera U21: diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Svizzera U21, probabili formazioni

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Cambiaso, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Colombo, Gnonto. CT Nicolato. A disposizione: Caprile, Turati, Lovato, Esposito, Pellegri, Bellanova, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Miretti, Cambiaghi.

SVIZZERA U21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jasai, Ndoye; Amdouni, Rieder. CT Rahmen. A disposizione: Ammeter, Keller, Vouilloz, Stojilkovic, Von Moos, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi, Males.

ARBITRO: Al-Hakim (Svezia)

ASSISTENTI: Klyver-Wilde

QUARTO UOMO: Chivulete