Italia U21, Nicolato: "Ci adatteremo alla Norvegia" E su Tonali...

CLUJ-NAPOCA (Romania) - Mercoledì alla Cluj Arena, ore 20:45, l' Italia U21 di Paolo Nicolato affronta la Norvegia per guadagnarsi un posto ai quarti di finale degli Europei U21. Gli azzurrini sono al 2° posto a quota 3 punti mentre gli scandinavi sono ancora senza successi con la Svizzera (3 punti) che affronta la Francia a punteggio pieno, queste le parole del Ct alla vigilia della sfida: "La condizione generale è discreta, le due partite di fila hanno un peso ma siamo felici di quello che abbiamo fatto finora. Speriamo di andare avanti, migliorando le cose che non abbiamo fatto bene in qualche tratto di partita. La squadra si adatterà alla Norvegia, c’è una strategia tattica pensata apposta".

Italia U21, Nicolato e la situazione del girone

"Come pensavo, questo è un girone molto difficile, sono tutte partite che non puoi pensare di dominare da inizio alla fine. C’è grande equilibrio, con tutte le squadre ancora in corsa. La Norvegia è una bella squadra, ben allenata, conosce i principi di gioco, ha conoscenze di livello superiore alle altre, mi piace, gioca con buon palleggio. Non ha Haaland, certo, e uno così non si inventa tutti i giorni ma il livello è comunque alto, si è visto nelle prime due partite: nella prima si è fatta rimontare ma ha avuto il dominio del gioco, nella seconda ha tenuto testa alla Francia. Ci aspettiamo una partita di alto livello".

Italia U21, Nicolato sul passaggio di Tonali al Newcastle

"Del suo trasferimento non abbiamo parlato. Per me è un giocatore importante, ha grande esperienza è con me è stato vicecampione d’Europa Under 19. È un giocatore di grande profilo, ci aspettiamo tanto da lui come ci aspettiamo tanto da tutti".