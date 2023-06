Olanda-Georgia U21, invasione a 4 zampe: cane in campo e partita sospesa

Al 12esimo minuto del primo tempo, sul risultato di 0-0, il match è stato sospeso per qualche minuto dall'arbitro sloveno Obrenovic a causa dell'invasione di campo di un cane. L'episodio è avvenuto durante le proteste dei giocatori olandesi per un presunto fallo di mano. La resistenza del cane è durata meno di un minuto, consegnandosi affettuosamente alle cure degli inservienti, uno dei quali lo ha portato via in braccio.