Europei U21, sorpresa Israele: ai quarti con l'Inghilterra, Germania fuori

BATUMI (Georgia) - Si chiude il girone C e l'Europeo Under 21 perde i campioni in carica della Germania che salutano la competizione nella fase a gironi. Decisivo per i tedeschi il ko contro l'Inghilterra che permette ai Tre Leoni di chiudere in vetta al raggruppamento a punteggio pieno con 6 gol fatti e zero subiti. Per gli uomini di Di Santo le possibilità di passaggio del turno erano abbastanza remote, ma a mettere tutto ulteriormente in salita è Archer che dopo 4' porta avanti gli inglesi. Il raddoppio arriva al 21' con il sinistro di Elliott, la reazione della Germania è ben gestita dalla difesa di Carsley e il match termina 2-0: per l'Inghilterra c'è il Portogallo ai quarti verso la strada della finale.