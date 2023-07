Europei Under 21, Spagna e Israele volano in semifinale: out Svizzera e Georgia

BUCAREST (Romania) - La Spagna Under 21 si impone 2-1 dopo i tempi supplementari contro i pari età della Svizzera , avversari dell'Italia nel girone, e vola in semifinale dell'Europeo di categoria, dove attende ora la vincente dell'altro quarto tra Francia e Ucraina.

Le Furie Rosse, avanti con il centrocampista di proprietà del Manchester City Sergio Gomez, abile a sfruttare un assist di Abel Ruiz al 68', vengono raggiunti da Amdouni al 91'. Nell'extra-time, poi, a due minuti dall'intervallo, è Juan Miranda a siglare la rete che decide l'incontro.

Israele in semifinale, Georgia ko dal dischetto

Anche l'Israele è in semifinale gli Europei Under 21. A Tbilisi, o ragazzi di Luzon piegano ai rigori la Georgia padrona di casa per 4-3, dopo che neanche i supplementari avevano schiodato la gara dal risultato di 0-0. Decisive la parata di Peretz su Gagua e il penalty calciato sul palo da Khvadagiani. In semifinale gli israeliani incontreranno la vincente di Inghilterra-Portogallo.