Europei Under 21, Inghilterra in semifinale: Portogallo ko, affronterà Israele

KUTAISI (Georgia) - Allo Stadion Ramaz Shengelia di Kutaisi l'Inghilterra batte il Portogallo per 1-0 e raggiunge Israele nella semifinale degli Europei U21. I britannici hanno il controllo della partita e al 34' azione da manuale dei ragazzi di Carsley con assist perfetto all'altezza del dischetto da parte di Gibbs-White con Gordon che non può sbagliare la rete dell'1-0. Nel secondo è il Portogallo a prendere le redini del match assediando gli avversari per tutta la durata della frazione: al 70' il VAR decide di non assegnare il calcio di rigore ai lusitani dopo un contatto in area e al 73' Araújo colpisce di testa la traversa. All'88' altra occasione ghiotta per il Portogallo con una punizione al limite dell'area ma Neto prima colpisce la barriera e poi, sulla ribattuta, calcia sul fondo. L'Inghilterra soffre ma resiste fino al triplice fischio, inoltre questo risultato consegnana Spagna ed Israele il pass automatico per le Olimpiadi di Parigi del 2024.