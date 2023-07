Europei U21, l'Ucraina elimina la Francia: ora la Spagna in semifinale

CLUJ-NAPOCA (Romania) - Il tabellone delle semifinali degli Europei U21 è completo dopo il successo in rimonta dell'Ucraina per 2-1 contro la Francia. I transalpini sbloccano il match al 18' con un bellissimo gol di Cherki (2° nella competizione) che riceve nel cuore dell'area da Barcola, sbilancia due difensori con una finta e poi con il mancino trafigge Trubin per l'1-0. La gioia dei francesi però dura poco perché al 29' fallo in area del rossonero Kalulu su Mudryk con Sudakov che non fallisce dagli 11 metri per il pareggio. La Francia subisce il colpo e prima dell'intervallo gli ucraini vanno ancora a segno e ancora con Sudakov: lancio perfetto di Mudryk con il giocatore dello Shakhtar che, dimenticato dai centrali francesi, aggancia in maniera perfetta la sfera, scarta Chevalier e segna il 2-1. Nella ripresa l'Ucraina trema all'81' quando la Francia pareggia con il tap-in di Wahi ma il Var annulla la rete del 2-2 per fuorigioco. Passata la paura i ragazzi di Rotan chiudono le ostilità all'85' con il dribbling e tocco sotto di Bondarenko per il 3-1. Vittoria che vale la semifinale contro la Spagna e la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.