Europei U21, Inghilterra campione: battuta la Spagna di Rodri Sanchez

L'Inghilterra vince l' Europeo Under 21 del 2023. Sconfitta la Spagna nella finalissima disputata all'Adjarabet Arena di Batumi in Georgia . Gli inglesi hanno vinto 1-0 e si sono laureati campioni d'Europa. A decidere la finale è stata la rete realizzata da Jones nei minuti di recupero del primo tempo.

Inghilterra U21-Spagna U21: curiosità e statistiche

Inghilterra campione d'Europa Under 21 per la terza volta, la Spagna resta ferma in vetta con cinque titoli al pari dell'Italia.

Trionfo Inghilterra, ko la Spagna di Rodri

A inizio ripresa la Spagna aveva trovato la rete del pari ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco. Nel finale, durante un maxi recupero, gli spagnoli hanno avuto una grande occasione per il pari con il calcio di rigore assegnato dall'arbitro, dopo un consulto al Var, per un fallo su Ruiz. Lo stesso attaccante del Braga, però, si è fatto ipnotizzare dal portiere inglese Trafford, bravissimo anche sulla ribattuta. Grande delusione per la nazionale iberica del talentino Rodri Sanchez, numero 10 spagnolo e attaccante del Betis Siviglia seguito dalla Juventus.