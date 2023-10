EuroU21, l'Irlanda vince ancora: +5 sull'Italia. 5-0 Turchia a San Marino

JELGAVA (Lettonia) - L'Irlanda Under 21 si impone 2-1 a Jelgava contro i pari età della Lettonia e resta in testa a punteggio pieno - con 9 punti raccolti in 3 partite - nel gruppo A di qualificazione agli Europei di categorie. Distanti cinque lunghezze, ma con una partita in meno - il 17 ottobre contro la Norvegia seconda a 6 - ci sono gli Azzurrini di Carmine Nunziata.