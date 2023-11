Qualificazioni Europei U21, blitz Olanda e Croazia. Vince la Grecia

Gol ed emozioni nel lunedì di gare valide per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Nel gruppo C prezioso successo della Croazia in trasferta contro la Bielorussia grazie a un gol nel finale di Ljubicic. Tiene il passo la Grecia, che batte 2-1 al Portogallo: avanti con Conceicao, gli ellenici hanno ribaltato gli ospiti con le reti di Tzolis e Pangidis. Grecia seconda a 11 punti, Portogallo terzo a 10 punti nel gruppo C.