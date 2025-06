Casadei gol, Buffon in tribuna: l’Italia U21 vola ai quarti dell’Europeo

L'Italia U21 batte di misura la Slovacchia e vola direttamente ai quarti di finale dell'Europeo con una giornata di anticipo. Pronti, via e azzurrini subito avanti: contropiede di Gnonto che inbecca Casadei solo davanti al portiere che con uno scavetto col sinistro porta in vantaggio l'Italia al 7° minuto. Nella ripresa la Slovacchia cerca in più occasioni la rete del pareggio ma uno strepitoso Desplanches dice di no. In tribuna presente anche Buffon a seguire gli azzurrini. Nell'altra gara del Girone A la Spagna batte 2-1 in rimonta la Romania: un gol di Munteanu, dopo quattro minuti, illude i romeni, rimasti in 10 all'84' a causa dell'espulsione di Blanuta. A regalare la vittoria alle Furie Rosse (che hanno sbagliato un rigore al 26' con Joseph) sono le reti di Jaureguizar (85') e Fernandez (88'). La Spagna sale a quota 6, mentre la Romania resta a zero punti dopo la sconfitta all'esordio contro l'Italia.