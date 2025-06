Italia U21, pari con la Spagna: Pisilli risponde a Rodriguez, azzurrini ai quarti come secondi

L'Italia non riesce a superare la Spagna nell'ultima giornata dell'Europeo Under 21, terminando così il gruppo A al secondo posto a quota 7 punti proprio insieme agli iberici. Il match è terminato col punteggio di 1-1: spagnoli avanti nella ripresa al minuto 53 grazie a Rodriguez che appoggia in rete l'assist perfetto di Raul Moro. Il pari azzurro arriva al minuto 59 grazie a Pisilli che in solitaria batte il portiere Cunat con un destro chirurgico. Ai quarti di finale l'Italia affronterà una tra Germania e Inghilterra.