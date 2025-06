Europei U21, l'Italia di Nunziata non teme la Germania: "Vogliamo la finale". Gattuso in tribuna

"La Germania è una squadra solida, fisica, che ha grande intensità, sempre corta. E' difficile trovarla impreparata. E in più, soprattutto davanti, ha giocatori di qualità come Gruda e Woltemade". Queste le parole di Carmine Nunziata , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida contro i tedeschi di Antonio Di Salvo valida per l'accesso alla semifinale dell'Europeo Under 21: incontro in programma alle ore 21 di domenica 22 giugno presso la Dac Arena di Dunajska Streda. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento dopo il pareggio con la Spagna che è valso il secondo posto nel girone dietro la Roja, mentre la Germania ha chiuso in testa grazie al successo contro l'Inghilterra , che alle ore 21 di sabato 21 affronterà dunque gli spagnoli di Santiago Denia - il vincitore sfiderà l'Olanda, che ha eliminato il Portogallo nonostante l'inferiorità numerica per oltre 70 minuti - . Italia e Germania si contendono così un posto alla semifinale del 25 giugno, dove affronteranno una tra Francia e Danimarca.

Nunziata: "Ecco cosa ha fatto la differenza"

Così il ct della selezione U21: "Dovremo andare in campo per cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro. Vogliamo arrivare in fondo, poi se gli avversari saranno più bravi tanto di cappello. Preferisco aspettare la rifinitura per decidere, dipende da come stiamo a livello fisico, se qualcuno rientra o meno. I ragazzi ormai hanno assorbito bene i due sistemi di gioco e non ho l'esigenza di provare delle cose come ho fatto l'altra volta. Penso che questo abbia fatto la differenza in tutti questi anni, avere un gruppo affiatato vuol dire molto. E per me è un vantaggio perché i ragazzi sanno già cosa voglio da loro. Come li stimolerò? Non ce ne sarà bisogno, se un giocatore ha bisogno di stimoli prima di un quarto di finale di un Europeo vuol dire che c’è qualcosa che non va". Anche il capitano degli Azzurrini Lorenzo Pirola è intervenuto per fare il punto sulla preparazione all'incontro con i tedeschi.