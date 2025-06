Gattuso, la prima Italia è l'U21: "Il talento ha bisogno di tempo e di poter sbagliare"

Dunajska Streda (Slovacchia) - Per la sua prima uscita ufficiale da commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha scelto di volare in Slovacchia per assistere al quarto di finale del Campionato Under 21 che stasera (ore 21, diretta su Rai 2), alla ‘Dac Arena’ di Dunajska Streda, vedrà l'Italia opposta alla Germania. In compagnia del segretario generale della Figc, Marco Brunelli, e del capo delegazione della Nazionale maggiore, Gianluigi Buffon, il neo Ct è arrivato nel primo pomeriggio nell'hotel che ospita l’Italia a Trnava, sede delle tre gare del girone e quartier generale dell’Under 21 in Slovacchia. Dopo aver salutato un altro campione del Mondo, il capo delegazione Giancarlo Antognoni, e il coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi, ha incontrato il tecnico Carmine Nunziata, lo staff e gli Azzurrini, facendo il suo in bocca al lupo alla squadra nell’immediata vigilia della sfida con i tedeschi.