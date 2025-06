Italia U21, finisce il sogno Europeo: 3-2 Germania ai supplementari con gli azzurrini in nove

Germania-Italia, la partita

Primo tempo ad altro ritmo con le occasioni di Gnonto e Prati per gli azzurri, Desplanches con i piedi annulla la grande chance per i tedeschi provata da Nebel. Ad inizio ripresa l'Italia spinge e al 58' passa: Koleosho taglia il campo e dal limite infila all'angolino con un destro potente per il vantaggio. La Germania non ci sta e dopo un altro intervento di Desplanches è Woltemade a pareggiare i conti con un colpo di testa dagli sviluppi di un corner. All'80' l'episodio: Gnonto, già ammonito, commette un intervento ingenuo e riceve il rosso uscendo in lacrime dal campo. All'87' il sorpasso tedesco con Weiper che sul secondo palo si fa trovare pronto sulla deviazione del solito Woltemade. Al 90' sale il nervosismo degli azzurrini con Zanotti che protesta con veemenza nei confronti del direttore di gara liutano Lukjancukas ricevendo il rosso e lasciando l'Italia in 9. Sembra tutto finito, ma non per gli azzurrini di Nunziata: all'ultimo di recupero Ambrosino pennella l'ultima occasione dell'incontro con una punizione all'incrocio che manda la sfida ai tempi supplementari. Nell'extra time gli azzurrini provano a difendersi con tutte le forze, ma al 116' Rohl riesce a bucare con un destro che sorprende Desplanches sul primo palo. Italia eliminata, Germania-Francia la semifinale.