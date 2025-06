L'Inghilterra U21 rimane sul tetto d'Europa: battuta la Germania

Inghilterra U21-Germania U21, la partita

Dopo 5 minuti Inghilterra già avanti: da un passaggio sbagliato di Elliot si innesca l'azione con Hutchinson si fa parare il tiro e sulla ribattuta la palla arriva al solito Elliot che a porta vuota non sbaglia la rete dell'1-0 per quello che è il 12° gol in 13 partite per il giocatore del Liverpool. Inglesi padroni del campo e per due volte sciupano il raddoppio: al 14' diagonale mancino di McAtee che sfiora il palo e poi al 19' sempre McAtee serve male Nebel sul secondo palo dopo un'ottima ripartenza condotta da Elliot. La terza però è la volta buona perché McAtee, dopo esser stato ribattuto, serve sulla sinistra Hutchinson che con il mancino beffa tra le gambe Atubolu per il 2-0! L'Inghilterra continua a creare e sciupare occasioni, Hutchsinon (diagobale mancino fuori) e una bella parata di Atubolu su McAtee, e prima dell'intervallo la Germania si iscrive alla partita: cross di Nebel e colpo di testa vincente di Weiper per andare negli spogliatois osotto 2-1.

Si torna in campo ed il buon McAtee è ancora protagonista al 52': con una grande giocata di tocco si smarca a centrocampo, s'invola verso l'area di rigore e dal limite fa partite un diagonale mancino che sfiora il palo! Gol mangiato e quindi...gol subito: sugli sviluppi di un calcio d'agolo Nebel fa partire un destro "alla Del Piero" da dentro l'area sul quale Beadle non pò nulla per il 2-2! La partita si accende con Norton-Cuffy che all'80' dall'altezza del dischetto "appoggia" tra le mani di Atubolu una ghiotta occasione e poi il solito Nebel spaventa l'Inghilterra colpendo (grazie a deviazione) la traversa all'ultimo minuto!

Superato lo shock i Tre Leoni tornano all'attacco e dopo appena 2 minuti del primo tempo supplementare ecco il gol partita: cross dalla destra di Morton, incomprensione della difesa tedesca beffata dal colpo di testa in tuffo di Rowe (subentrato per Elliot proprio al supplementare). Al 98' dentro l'ex Juve Iling Junior (ammonito al 113') con la Germania che ci prova e al 121' altra clamorosa traversa questa volta colpita da Rohl!