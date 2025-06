Lo ricordate alla Juve? Scaricato da Giuntoli e Motta, trionfa nell'Europeo U21

In bianconero si è ambientato partendo dalla Primavera, per poi assaggiare le prime esperienze tra i professionisti con la Next Gen, dove ha debuttato nel 2021 in Coppa Italia di Serie C. Il vero salto è arrivato nel 2022: Massimiliano Allegri lo nota e lo convoca in prima squadra, premiandolo con l’esordio in Serie A a ottobre.