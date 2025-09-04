U21: il Belgio di Mbangula inciampa in Bielorussia, Finlandia a valanga su San Marino

La Finlandia travolge il San Marino grazie al 7-0 rifilato in gara e conquista i primi tre punti nel gruppo A valido per le qualificazioni ai prossimi Europei U21. I nordici vincono grazie alla tripletta di Svanbach e alle reti di Ruoppi,

Lahteenmaki, Ylitolva e Ezeh. Solo un pari tra Bielorussia e Belgio: Simanenka in pieno recupero risponde al vantaggio iniziale di Bassette. Tra le fila dei fiamminghi l'ex juventino Mbangula è rimasto in campo per tutta la durata della gara: l'esterno d'attacco, in forza al Werder Brema, ha reclamato un calcio di rigore al 60° dopo un contrasto con un difensore bielorusso.