U21: il Belgio di Mbangula inciampa in Bielorussia, Finlandia a valanga su San Marino

La Finlandia travolge il San Marino grazie al 7-0 rifilato in gara e conquista i primi tre punti nel gruppo A valido per le qualificazioni ai prossimi Europei U21. I nordici vincono grazie alla tripletta di Svanbach e alle reti di Ruoppi,
Lahteenmaki, Ylitolva e Ezeh. Solo un pari tra Bielorussia e Belgio: Simanenka in pieno recupero risponde al vantaggio iniziale di Bassette. Tra le fila dei fiamminghi l'ex juventino Mbangula è rimasto in campo per tutta la durata della gara: l'esterno d'attacco, in forza al Werder Brema, ha reclamato un calcio di rigore al 60° dopo un contrasto con un difensore bielorusso.
Vince l'Irlanda, Islanda ko
Colpo in trasferta dell'Irlanda che regola 2-1 la Moldavia: una doppietta di Melia ribalta il risultato dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Lupan. Passano fuori casa anche le isole Faroerne che battono a sorpresa l'Islanda grazie alle reti di Hellisdal e Samuelsen: a nulla è servita l'autorete di Arngrimsson che al 62° ha rimesso in gioco i padroni di casa.