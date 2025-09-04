Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

U21: il Belgio di Mbangula inciampa in Bielorussia, Finlandia a valanga su San Marino

Nelle qualificazioni ai prossimi Europei vincono anche Irlanda e Isole Faroerne in trasferta contro Moldavia e Islanda
2 min
U21: il Belgio di Mbangula inciampa in Bielorussia, Finlandia a valanga su San Marino

La Finlandia travolge il San Marino grazie al 7-0 rifilato in gara e conquista i primi tre punti nel gruppo A valido per le qualificazioni ai prossimi Europei U21. I nordici vincono grazie alla tripletta di Svanbach e alle reti di Ruoppi,
Lahteenmaki, Ylitolva e Ezeh. Solo un pari tra Bielorussia e Belgio: Simanenka in pieno recupero risponde al vantaggio iniziale di Bassette. Tra le fila dei fiamminghi l'ex juventino Mbangula è rimasto in campo per tutta la durata della gara: l'esterno d'attacco, in forza al Werder Brema, ha reclamato un calcio di rigore al 60° dopo un contrasto con un difensore bielorusso.

Vince l'Irlanda, Islanda ko

Colpo in trasferta dell'Irlanda che regola 2-1 la Moldavia: una doppietta di Melia ribalta il risultato dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Lupan. Passano fuori casa anche le isole Faroerne che battono a sorpresa l'Islanda grazie alle reti di Hellisdal e Samuelsen: a nulla è servita l'autorete di Arngrimsson che al 62° ha rimesso in gioco i padroni di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europei Under 21