Baldini carica gli azzurrini: "Intensi, incisivi e convinti". E su Camarda...

Riflettori su Camarda...ma non solo

Potrebbe fare il suo esordio in Under 21 Francesco Camarda, che ha trovato il primo gol in Serie A della sua carriera contro il Bologna, Baldini: “È un ragazzo straordinario. Dopo la commozione cerebrale che l’ha costretto a saltare lo scorso raduno mi ha chiamato dicendomi che sperava di avere un’altra possibilità. Questo è il sintomo di un ragazzo maturo, che ci tiene alla maglia della Nazionale. In Serie A sta dimostrando il suo valore e le sue qualità: è un giocatore che vede la porta, che si impegna, che sicuramente deve ancora crescere, ma se questo è il suo percorso abbiamo un giocatore molto forte a disposizione, uno che sente molto la porta e che gioca bene negli ultimi 16 metri facendosi trovare al posto giusto al momento giusto nei momenti cruciali: sembra una casualità, ma quest’ultima caratteristica capita sempre allo stesso tipo di giocatori”.

Nelle ultime settimane molti dei ragazzi dell’Under 21 stanno trovando spazio (e in alcuni casi, come Pafundi con la Sampdoria, Ndour con la Fiorentina ed Ekathor col Genoa, anche il gol) e minuti nelle rispettive prime squadre: "Che i ragazzi possano giocare è importante. Tanti di loro lo stanno facendo con continuità: da Palestra, che è destinato a un futuro in Nazionale maggiore, a Bartesaghi solo per citarne due. Questo dà entusiasmo e fiducia al loro percorso di crescita".