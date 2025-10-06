Baldini carica gli azzurrini: "Intensi, incisivi e convinti". E su Camarda...

FORLÌ - Il ct dell'Under 21 Sergio Baldini nel corso della conferenza stampa dal raduno di Bagno di Romagna, in vista delle partite valide per le Qualificazioni nell’Europeo di categoria, il 10 allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena con la Svezia e il 14 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia: "Superata l’emozione della prima volta, ci presentiamo con lo stesso spirito, cercando di far bene e provando ad avere quella continuità avuta con Montenegro e Macedonia del Nord. Abbiamo ritrovato i ragazzi con uno spirito molto positivo e questo servirà contro un’avversaria sicuramente forte e attrezzata come la Svezia e poi con l’Armenia".
Baldini: "Aspettative alte, serviranno fame e voglia"
"Molto dipende da noi, dal come affronteremo le partite: serviranno fame e voglia, scendendo in campo consapevoli di rappresentare il Paese. Dobbiamo esserne orgogliosi, ma anche l’impegno dovrà essere proporzionale a quello che rappresentiamo. Le aspettative sono alte e le due partite interne di Cesena e Cremona uno stimolo in più per fare bene: “Dobbiamo proseguire sulla falsa riga di quanto fatto fin qui. Dovremo essere intensi, incisivi e convinti nella nostra proposta di gioco. In campo vanno fatte le cose giuste, perché rispetto a settembre, ora che i campionati sono avviati, abbiamo nelle gambe più minutaggio. Mi aspetto lucidità nelle scelte”.
Riflettori su Camarda...ma non solo
Potrebbe fare il suo esordio in Under 21 Francesco Camarda, che ha trovato il primo gol in Serie A della sua carriera contro il Bologna, Baldini: “È un ragazzo straordinario. Dopo la commozione cerebrale che l’ha costretto a saltare lo scorso raduno mi ha chiamato dicendomi che sperava di avere un’altra possibilità. Questo è il sintomo di un ragazzo maturo, che ci tiene alla maglia della Nazionale. In Serie A sta dimostrando il suo valore e le sue qualità: è un giocatore che vede la porta, che si impegna, che sicuramente deve ancora crescere, ma se questo è il suo percorso abbiamo un giocatore molto forte a disposizione, uno che sente molto la porta e che gioca bene negli ultimi 16 metri facendosi trovare al posto giusto al momento giusto nei momenti cruciali: sembra una casualità, ma quest’ultima caratteristica capita sempre allo stesso tipo di giocatori”.
Nelle ultime settimane molti dei ragazzi dell’Under 21 stanno trovando spazio (e in alcuni casi, come Pafundi con la Sampdoria, Ndour con la Fiorentina ed Ekathor col Genoa, anche il gol) e minuti nelle rispettive prime squadre: "Che i ragazzi possano giocare è importante. Tanti di loro lo stanno facendo con continuità: da Palestra, che è destinato a un futuro in Nazionale maggiore, a Bartesaghi solo per citarne due. Questo dà entusiasmo e fiducia al loro percorso di crescita".
