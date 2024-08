Fantacup, gli undici colpi in saldo: iscriviti e gioca subito

Con l’inizio del campionato ormai alle porte, gli ultimi impegni estivi dei club di Serie A continuano a fornire spunti interessanti in ottica fantacalcio . Dalle più scontate certezze ai giovani emergenti, passando per le new entry: giocatori sconosciuti, capaci di rapire, anche solo con un dribbling o una giocata di classe, i cuori di centinaia di fantallenatori. Con la pubblicazione del listone lo studio in ottica asta non potrà che andare intensificandosi giorno dopo giorno. NON SEI ANCORA ISCRITTO? ABBONATI ORA

Perché in fondo il bello del Fanta risiede proprio in questo: scovare i talenti più rari e ricercati, nella speranza che possano sbocciare sotto la nostra gestione, legittimando così il più classico dei “Quel calciatore lì l’ho scoperto io!”. Un gioco in cui ci si può sentire scout, direttori sportivi e allenatori allo stesso tempo. Una sorta di modalità “alla Alex Ferguson”, seppur con risorse ben più limitate rispetto a quelle dei Red Devils: nel caso di Fantacup 260 crediti da gestire con parsimonia e intelligenza. Ecco che allora diviene fondamentale riuscire a strappare a buon prezzo le occasioni del listone, vale a dire quei giocatori che - vuoi perché giovani, poco noti o di ritorno da un infortunio - non richiedono spesi folli per poter essere ingaggiati. Citando Pantaleo Corvino: «Puoi sbagliare moglie, ma non portiere e attaccante». Una massima più che pertinente anche in ambito fantacalcistico, motivo per cui ai vari top (Sommer, Maignan…) è sempre bene affiancare un giocatore low cost da impiegare in alcune partite.

ABBONATI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Fantacalcio, i consigli in porta e difesa

Il nome che ci sentiamo di consigliare è quello del nuovo acquisto del Parma, il giapponese Zion Suzuki. Portiere esplosivo che nella passata stagione al Sint Truiden ha mostrato un’ottima reattività tra i pali. Il Parma, dopo la vittoria del campionato di Serie B, con tanto di titolo di seconda miglior difesa, ha deciso di puntare forte su di lui. A 7 crediti è a tutti gli effetti un’occasione da non lasciarsi scappare. Per il resto della difesa, fiducia al terzetto composto da Iovine, Coco e Gaspar. Il terzino del Como dovrebbe essere titolare, dal momento che a destra non sembrano esserci profili che possano scalzarlo a stagione in corso. Il prezzo - 4 crediti - è molto basso se si considera che nell’ultima Serie B è riuscito a mettere a referto 6 assist. Coco, arrivato al Toro in estate dal Las Palmas, sarà chiamato a sostituire capitan Buongiorno. Missione complicata, ma non del tutto impossibile: un centrale alto e forte fisicamente, abile nell’anticipo e con la palla tra i piedi. L’anno scorso ha anche segnato su punizione uno dei gol più belli della Liga. Puntateci e non ve ne pentirete.

Fantacalcio, i colpi low cost a centrocampo

A centrocampo, per prezzo e potenzialità, spiccano Bernabé, Tessmann, Ndoye e Zaniolo. Quest’ultimo arriva all’Atalanta per ritrovare sé stesso, e nessuno meglio di Gasperini può aiutarlo a consacrarsi definitivamente, mettendo fine a quei digiuni tecnico-fisici che ne hanno sempre limitato le indiscutibili qualità. Nella Dea agirà da seconda punta, alle spalle di Scamacca. Chissà che non possa rivelarsi un De Ketelaere 2.0… Tessmann dovrebbe raggiungere la Fiorentina di Palladino. Un mediano box to box per definizione dal 6.5 assicurato, con il vizio del gol: 7 nella passata stagione, come i crediti che vi serviranno per portarlo via.

Da Taremi e Mosquera: i consigli per l'attacco

E infine l’attacco, il reparto più delicato, quello che indirizzerà maggiormente la vostra stagione. Allora spazio al tridente composto dal già noto Krstovic - in forma nelle prime uscite amichevoli con il Lecce -, Taremi e Mosquera. L’iraniano ha avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane, ma non dovrebbe essere nulla di grave. I 5 gol segnati nelle 3 amichevoli giocate fin qui ci suggeriscono che all’Inter possa essere molto più che un vice Thuram. Specie con le tante coppe da giocare, che obbligheranno Inzaghi a un po’ di turnover. A 15 crediti, un bomber così è regalato. Quanto a Mosquera, è lui il profilo su cui farà affidamento il Verona di Zanetti. Arrivato in estate dall’America de Cali, il colombiano per velocità, progressione palla al piede e strapotere fisico ricorda il primo Duvan Zapata. Per il momento dovrebbe anche essere il rigorista designato dei veneti. A 8 crediti, se gli perdonerete le prime e inevitabili incertezze, alla lunga potrà tornarvi utile.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito