FANTACUP, guida ai difensori: i top e le sorprese del listone

Dorgu - Lecce (Quotazione 8)

La prima scommessa porta il nome di Patrick Dorgu. Terzino sinistro di spinta, nell'ultima stagione si è messo decisamente in mostra con il club salentino. 32 partite e due goal per il difensore, costantemente presente nella fase offensiva del Lecce. Spesso potrà essere in ballottaggio con Gallo ma al momento nelle gerarchie parte decisamente avanti. Per 8 crediti è indubbiamente un profilo su cui si può scommettere.

Zortea - Cagliari (Quotazione 7)

Nuova squadra per il terzino ex Atalanta. Dopo l'esperienza in prestito al Frosinone nell'ultima stagione, presidierà adesso la fascia destra nel Cagliari di Nicola. Con il club ciociaro la titolarità non è stata una costante, ma le statistiche parlano chiaro e non puntare su di lui - a soli 7 crediti - potrebbe rivelarsi un grave errore. Con il suo ultimo club ha siglato un goal e 5 assist in sole 14 presenze, e con i rossoblu giocherà da esterno di centrocampo.

Valeri - Parma (Quotazione 6)

Nuovo acquisto anche per il club emiliano sempre dal Frosinone. Per lui 16 presenze e due assist sulla fascia sinistra. Tra le sue caratteristiche anche un buon tiro da fuori, che ha contribuito al suo exploit ai tempi della Cremonese. A quotazione 6 potrebbe rivelarsi un buon investimento.

Frese - Hellas Verona (Quotazione 5)

L'ultima, ma non in ordine d'importanza, è una vera e propria scommessa da talent scout. Il nuovo terzino sinistro del Verona proviene dal campionato danese, più precisamente dal Nordsjelland, con cui in 21 partite ha siglato 4 goal e 2 assist. Numeri niente male per un difensore, motivo per cui averlo in rosa non risulterebbe un'utopia. Frese a quotazione 5 si può prendere.