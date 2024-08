FANTACUP, guida ai centrocampisti: i top e le sorprese del listone

5. Politano - Napoli (Quotazione 24) In un Napoli piuttosto deludente, Politano ha dato il massimo: 37 partite, 8 goal ed 8 assist. La fascia destra è sua e la stagione dei partenopei dovrà ripartire nel verso giusto. L'arrivo di Conte sulla panchina del Napoli non può che giovare al rendimento dell'attaccante azzurro. I 24 crediti della sua quotazione possono essere investiti per il talento di Politano.

6. Colpani - Fiorentina (Quotazione 23)

Ha cambiato maglia 'El Flaco': il suo passaggio dal Monza alla Fiorentina - assieme al suo ex allenatore in Brianza - rende più 'appetibile' il calciatore, al centro del nuovo attacco dei viola. Nell'ultima stagione Colpani si è rivelato una vera e propria sorpresa per i fantallenatori, e da scommessa si è trasformato in un vero e proprio top player: in 38 partite, 8 goal e 4 assist a referto. Titolarità che sarà assicurata anche alla Fiorentina e quindi ci sarà un motivo in più per puntare su di lui.

7. Pellegrini - Roma (Quotazione 22)

Una stagione di alti bassi quella del capitano della Roma. Nella prima parte di stagione il centrocampista si è reso protagonista di una serie di prestazione negative, a cui ha messo una pezza nel finale di stagione, portando il suo bottino ad 8 goal e 4 assist in 29 partite. I calci piazzati ed i corner lo vedranno spesso protagonista, ma quest'anno con Dybala e Soulé la concorrenza sarà decisamente fitta. Si può comunque puntare su Pellegrini, in cerca di riscatto nella rivoluzionata Roma.