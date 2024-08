FANTACUP, guida agli attaccanti: i top e le sorprese del listone

La novità di questa stagione di Serie A. L'ucraino è arrivato dal Girona e su di lui ci sono notevoli aspettative oltre che curiosità nel vederlo all'opera nel nostro campionato. 36 presenze con gli spagnoli ne LaLiga con 24 gol e 8 assist, è stato lui il capocannoniere dell'ultima stagione davanti a giocatori ben più affermati. La Roma ci ha investito tantissimi soldi per farlo arrivare nella Capitale e ora anche i fantallenatori possono pensare a lui come scommessa e la quotazione fissata a 32 stuzzica e non poco.

6. Marcus Thuram - Inter (quotazione 31)

Un giocatore alla Dybala fantacalcisticamente parlando. Parliamo di due giocatori differenti ma in grado di poter arrivare in doppia cifra sia con i gol e sia con gli assist, il che garantisce grande appetibilità per i fantallenatori. A conferma di quanto detto ci sono i numeri: 13 assist e 13 reti nell'ultima stagione, la sua prima, in Serie A. Il francese è pronto a replicare con il suo fedelissimo compagno di reparto, Lautaro Martinez.

7. Khvicha Kvaratskhelia - Napoli (quotazione 29)

Nell'ultima stagione si è acceso a fasi alterne ma comunque è riuscito a tirare fuori numeri più che discreti parlando di Fantacalcio®: 11 gol e 8 assist. È confermato attaccante dopo il passaggio di reparto dello scorso anno (nel primo anno di A era centrocampista). Parte leggermente indietro rispetto ai big sopracitati ma con Conte in panchina potrebbe essere utile puntarci perché sicuramente godrà nuovamente di fiducia e verrà messo nelle migliori condizioni di poter far male alle difese avversarie.

8. Ademola Lookman - Atalanta - (quotazione 28)

Una certezza per il Fanta è senza dubbio Ademola Lookman: 11 gol e 8 anche nell'ultimo campionato per un giocatore in grado di accendersi da un momento all'altro per svoltare la giornata fantacalcistica dei suoi fantallenatori. Nella passata stagione è andato in Coppa d'Africa mentre quest'anno resterà a Zingonia agli ordini di Gasperini, un motivo in più per puntare ancora una volta su di lui. L'unica situazione a suo svantaggio è la folta concorrenza e le continue rotazione del tecnico della Dea.

