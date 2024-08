FANTACUP, gli attaccanti da prendere in coppia: i migliori affari

Gli incroci da calendario per le varie squadre di Serie A possono essere utili anche per il Fantacalcio® perché possono aiutare nello studio delle varie strategie. In questo senso è d'aiuto per le migliori coppie dei portieri per creare quell'alternanza ideale per utilizzare gli estremi difensori in partite sulla carta più semplici rispetto ad altre. Lo stesso discorso può essere fatto per gli attaccanti, soprattutto per quelli dal terzo slot in giù. Ovviamente vengono tolti i top di reparto siccome loro andranno sempre messi in campo. Andiamo a scoprire le tre coppie di attaccanti che possono essere composte.