FANTACUP, nuovi stranieri della Serie A: la guida ai più interessanti

24 anni, arriva a Bologna con la medaglia d'oro olimpica al collo, conquistata in prima persona con prestazioni convincenti. Svincolato dopo quattro anni al Betis di graduale crescita, potrebbe essere la “Sartorata” che ti copre di bonus in difesa.

26 anni, difensore centrale di piede destro, su di lui l' Atalanta ha investito 12 milioni. Nelle quattro passate stagioni ha giocato nell'Everton, pur non godendo di un minutaggio altissimo. Sicura presenza nelle rotazioni di Gasperini, i numeri dal punto di vista dei bonus non sono incoraggianti: 0 goal in 112 partite di Premier.

THIJS DALLINGA (BOLOGNA)

Due anni fa era capocannoniere in seconda serie olandese, oggi si appresta a giocare la Champions League. Un triplo salto carpiato per un ragazzone che si troverà a non dover far rimpiangere il connazionale Zirkzee. Se prendiamo a modello il biennio a Tolosa (26 gol in Ligue 1, grandi prestazioni in Europa League) la scommessa poggia su solide basi.

FANTACUP, gli attaccanti da prendere in coppia

ALBERTO MORENO (COMO)

Il contributo di esperienza che potrà dare l'ex Liverpool al gruppo di Fabregas è innegabile, tuttavia lo storico della sua carriera parla chiaro: tra infortuni e scelte tecniche, dal 2016 a oggi non è mai andato oltre le 27 presenze

in stagione. Per i fantallenatori un nome da gestire con cautela.

Iscriviti subito alla prima edizione di FANTACUP CLICCANDO QUI!

A. RICHARDSON (FIORENTINA)

Per chi ha più di quarant'anni, il suo cognome è una familiare madeleine: è infatti il fi glio di Michael Ray “Sugar” Richardson, ex cestista della Virtus Bologna. Il figlio Amir è un centrocampista centrale di gran fisico, abituato a giocare davanti alla difesa. Viene da buonissime stagioni in Francia e dovrebbe avere la fiducia di Palladino.

FANTACUP, guida ai centrocampisti