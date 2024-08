FANTACUP, la formazione consigliata per la prima giornata: gli 11 da schierare

Poche ore e si riparte con la Serie A e tutto quello che ne consegue. Con il fischio d'inizio dei primi due anticipi Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, si alzerà il sipario anche sul Fantacalcio® 2024-25 e quindi con Fantacup, il gioco targato Tuttosport . Quindi da oggi si fa sul serio perché in palio ci sono tantissimi premi e, si sa, i fantallenatori sono sempre agguerriti. Proprio in attesa delle prime gare vogliamo consigliarvi gli undici da schierare in questa prima giornata di campionato tra top, possibili sorprese e scommesse.

CLICCA QUI, ISCRIVITI ED INIZIA SUBITO A GIOCARE

FANTACUP: gli undici consigliati

Meret (quotazione 15): decisivo nella partita di Coppa Italia contro il Modena ai calci di rigore, un portiere affidabile nonostante tra i tifosi del Napoli non sia ben visto. La trasferta di Verona può essere insidiosa ma lui e gli azzurri di Conte sono chiamati a una prova importante per iniziare al meglio il campionato.

Dimarco (quotazione 24): qualche gol e assist nel bagaglio, soprattutto una media voto nella passata stagione di 6,4. Insomma, in poche parole una certezza del reparto difensivo. Contro il Genoa non sarà una trasferta facile, ma per lui Marassi rievoca dolci ricordi come il gol su punizione segnato alla Sampdoria. Potrebbe ripetersi? Perché no.

Fantacup, tre consigli a un credito

Spinazzola (quotazione 13): altro giocatore del Napoli e a caccia di rivincita dopo una stagione in chiaro-oscuro. Conte punta tanto sulla spinta degli esterni e sarà titolare nella gara contro il Verona. In passato è sempre stato un giocatore su cui puntare per i bonus, ora tocca a lui convincere i fantallenatori a prenderlo e poi confermarlo.

Theo (quotazione 20): può tirare i rigori, spesso attaccante aggiunto e in grado di fornire gol e assist ai fantallenatori. Contro il Torino, per di più in casa, può essere un giocatore assolutamente da prendere e da schierare nell'undici titolare.

Fabbian (quotazione 13): può essere la curiosità più grande di questa stagione del Bologna. Con Motta ha fatto vedere di sapersi inserire e di essere decisivo anche a gara in corso. Con Italiano potrebbe giocare in maniera differente ma sempre con la licenza di andare ad attaccare gli spazi dentro l'area avversaria. Contro l'Udinese alla prima può essere una scommessa positiva.

Douglas Luiz (quotazione 20): c'è tanta attesa attorno al brasiliano. I numeri parlano chiaro perché in Premier League ha sfiorato la doppia cifra. Nel pre campionato ha già fatto vedere le sue doti e in più batte anche i calci piazzati, aspetto da non sottovalutare visti gli ottimi saltatori in casa Juve. Contro il Como all'Allianz vorrà sicuramente iniziare con il piede giusto e, perché no, magari con un gol.

Fantacup, gli stranieri più interessanti

Bernabè (quotazione 14): tornato da poco dopo l'oro Olimpico conquistato con la Spagna. Grande entusiasmo per lui e attorno a lui per vederlo all'opera con la maglia del Parma in Serie A. Gol e assist garantiti, oltre a giocate sopraffine per incantare le platee. Partirà titolare contro la Fiorentina? Più sì che no, e ai viola ha già fatto male in Coppa Italia.

Zaccagni (quotazione 27): l'esterno della Lazio può essere l'innesto ideale per la propria rosa in questa prima giornata. All'Olimpico contro il Venezia può certamente dire la sua. Gioca attaccante e viene listato da centrocampista, meglio di così non si puà chiedere.

Soulé (quotazione 20): l'argentino dovrà fare le veci di Dybala e nel pre campionato è partito con il piede giusto. Con la giusta fiducia e continuità in Serie A ha fatto bene con la maglia del Frosinone e vorrà sicuramente ripetersi con quella della Roma. A Cagliari partirà da titolare e può regalarvi subito bonus.

ISCRIVITI A FANTACUP!

Kean (quotazione 21): dopo una stagione da zero per quanto riguarda gol e assist con la maglia della Juve, è lecito aspettarsi da lui qualche bonus. Nel suo bagaglio tecnico può sicuramente fare bene con la maglia della Fiorentina e per il momento è l'unica scelta di Palladino in attacco. Contro il Parma vuole subito far vedere di esserci e dare una risposta a tutti i fantallenatori.

Lookman (quotazione 28): la certezza del reparto. Viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dopo la tripletta in finale di Europa League contro il Bayer. Gasperini ci punta, anche se spesso potrebbe rientrare nelle rotazioni del reparto offensivo. Sicuramente non la prima giornata dove sarà in campo da titolare nella trasferta di Lecce. In un caldo torrido come quello pugliese tutti si aspettano una pioggia di bonus.