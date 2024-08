FANTACUP, difesa, centrocampo e attacco: ecco le tre certezze

La prima giornata di Serie A è andata in archivio con tantissimi gol ed emozioni, ma per giocara a FANTACUP si è sempre in tempo. Il gioco più amato dai fantallenatori e targato Tuttosport , è soltanto all'inizio di una stagione che comunque andrà a finire sarà all'insegna del divertimento. Tra una partita e l'altra, così come tra una giornata e l'altra, è tempo di dare consigli per dare una visione più ampia rispetto a quali giocatori prendere dal listone di Fantacalcio® . Soprattutto per quanto riguarda le certezze, ovvero quei giocatori in grado di fornire prestazioni positive, qualche bonus e allo stesso tempo tenere una media voto più che positiva.

ISCRIVITI SUBITO A FANTACUP

Le tre certezze della Serie A

Luperto (Cagliari - quotazione: 8)

Arrivato in estate dall'Empoli sarà il nuovo perno difensivo del Cagliari visto anche l'addio di Dossena. Voluto fortemente da Nicola, proprio dopo averlo avuto con gli azzurri in Toscana. Ha chiuso il campionato scorso in crescendo con voti importanti. Una certezza perché nelle partite più semplici, sulla carta, può essere una pedina da schierare per avere una voto positivo. In più ogni tanto porta qualche bonus, non troppi, ma un paio di gol stagionali potrebbero anche arrivare.

Frendrup (Genoa - quotazione: 11)

Sotto la parola certezza sul vocabolario c'è scritto proprio il suo nome. Nella scorsa stagione con il Genoa ha preso spesso 6,5 come voto. Sicuramente meno chiacchierato dei big di reparto, ma può essere uno di quei giocatori da scegliere per avere anche una sicurezza in panchina visto che le gioca tutte. Insomma, in partite semplici o anche come emergenza potete schierarlo perché il suo voto lo porta sempre a casa.

Djuric (Monza - quotazione: 12)

Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Djuric al Monza può essere uno di quegli attaccanti che può portarvi qualche bonus (8 gol più svariati assist). In più potrebbe giocare tutte le partite non avendo Nesta grandi alternative nel reparto. Sempre tra i sufficienti dei brianzoli, da schierare in partite semplici può essere una certezza ma anche contro le big può dare filo da torciere.