FANTACUP, la Top 11 della 1ª giornata di Serie A

La prima giornata della Serie A è andata in archivio e con lei anche l'esordio di FANTACUP, gioco targato Tuttosport , in cui tutti gli allenatori hanno potuto (e potranno farlo tutti i giorni) schierare il loro undici per dare il là al gioco più amato dai fantallenatori. Tantissimi i gol e le emozioni di questo ritorno in campo con diverse sorprese (pensiamo a Mbangula e Weah della Juve oppure a Mosquera del Verona), ma anche tante certezze (Orsolini del Bologna oppure Thuram dell'Inter). Per questo ecco la Top 11 della 1ª giornata con i giocatori con la fantamedia più alta (comprensiva di bonus).

Serie A, la Top 11 della 1ª giornata del Fantacalcio®

Skorupski (Bologna: voto 6,5/fantavoto 8,5)

Il portiere del Bologna ha riniziato la stagione dove aveva finito. Ha salvato i suoi con il rigore parato a Thauvin che gli è valso un +3 oltre al voto base di 6,5. Incolpevole sul gol subito da Giannetti.

Cambiaso (Juventus: voto 7/fantavoto 9,5)

Corre, attacca, difende, lotta, imposta.... e segna. Che dire di più di lui? Fa tutto contro il Como, finisce la gara stremato ma ha comunque le forze di segnare il terzo gol con un mancino preciso all'angolino. L'ammonizione l'unico neo di una serata perfetta.

Fantacup, i giocatori in cerca di rivincita

Giannetti (Udinese: voto 7/fantavoto 9,5)

Difensore con il vizio del gol e alla prima giornata non ha perso il vizio. Il suo colpo di testa ha salvato l'Udinese da una sconfitta sul campo del Bologna. Anche per lui un -0.5 per il giallo subito.

Vogliacco (Genoa: voto 7/fantavoto 10)

Segna il suo primo gol in Serie A contro l'Inter, in casa davanti ai suoi tifosi. Una rete speciale con una dedica altrettanto speciale per Sinisa Mihjalovic.