FANTACUP, la Flop 11 della 1ª giornata di Serie A

Non soltanto i migliori della prima giornata, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma c'è anche l'undici che ha floppato all'esordio. Pensiamo ai giocatori del Napoli dopo la debacle di Verona oppure a quelli del Lecce, usciti sconfitta contro l'Atalanta. Per diversi giocatori il Fantacalcio® non è partito nel migliore dei modi ma è soltanto la giornata uno di trentotto, dunque c'è tempo per cambiare idea e puntare nuovamente su di loro.