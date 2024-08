FANTACUP, la formazione consigliata per la seconda giornata: gli 11 da schierare

Archiviata la prima giornata tra bonus, malus, qualche sorpresa e alcune delusioni, è tempo di pensare al secondo turno di campionato per rifarsi al Fantacalcio® 2024-25 e quindi a Fantacup, il gioco targato Tuttosport . Schierare un undici che possa portare tante soddisfazioni è complicato, ma il calendario ci dà una mano con tante partite sulla carta appetibili per inserire nei titolari i migliori giocatori possibili. Ed ecco la top 11 dei consigliati. Prenderli tutti può essere complicato, considerando il budget di 260 crediti, quindi pesca i più utili per la tua Fantasquadra.

CLICCA QUI, ISCRIVITI ED INIZIA SUBITO A GIOCARE

FANTACUP: gli undici consigliati

Sommer (Quotazione 18): L'Inter dopo i due gol subiti contro il Genoa, deve subito rifarsi e in casa contro il Lecce ha una grande opportunità. Sulla carta non c'è partita e in casa i nerazzurri hanno tenuto spesso la porta inviolata. Lo svizzero è un buon investimento.

Cambiaso (Quotazione 10): L'esterno bianconero potrebbe giocare in una posizione più avanzata contro il Verona, vista l'assenza di Weah. Ha dimostrato di avere il piede caldo, puntateci.

Bastoni (Quotazione 16): Dopo una prestazione opaca nella scorsa giornata, ora ha la partita ideale per mettere in mostra le sue qualità anche in fase di palleggio.

Theo Hernandez (Quotazione 20): Il Milan non può più steccare e ha bisogno del suo motorino. Poi ha la possibilità di calciare i rigori e questo è sempre una garanzia.

Fantacup, gli stranieri più interessanti

Dele-Bashiru (Quotazione 6): I fantacrediti per acquistarlo sono pochi e per riempire la rosa potete puntarci. Contro il Venezia ha dimostrato di poter far male. Giusto scommetterci.

Calhanoglu (Quotazione 27): Dal dischetto è infallibile e in partite come la prossima contro il Lecce, difficilmente sbaglia.

Maldini (Quotazione 9): Nel pre-campionato si è messo in mostra e a Nesta piace. Tra le linee può andare a nozze a 9 crediti è una giusta scommessa.

Colpani (Quotazione 23): Nel match d'esordio non ha regalato molti lampi contro un ottimo Parma, ma adesso contro il Venezia ha la possibilità di iscriversi alla tabella bonus: inseritelo.

Lautaro Martinez (Quotazione 40): Non c'è bisogno di pensarci, in casa a San Siro in partite semplici va sempre schierato, soprattutto se lo avete preso già dalla scorsa giornata nelle vostre fanta rose. Il gol è dietro l'angolo.

Dovbyk (Quotazione 31): La traversa lo ha bloccato a Cagliari, ora contro l'Empoli ha già messo il mirino sulla porta avversaria. Ci sarà un motivo se è stato il Pichichi della Liga.

Vlahovic (Quotazione 36): Contro il Como ha dovuto fare i conti con la sfortuna, ma ha messo in campo tanta voglia. I compagni lo ha cercato più volte per farlo segnare. Sarà lo stesso a Verona? Il campo è più difficile, ma vale la pena rischiare.