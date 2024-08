Pobega, l'ex Toro riparte da Bologna: occhio al colpo Fantacup

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega , con opzione per l’acquisizione definitiva" - con questa nota il club felsineo ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista italiano dai rossoneri. Una soluzione in più per Italiano , che potrà ruotare così più uomini sulla trequarti e sulla linea di centrocampo in vista anche degli impegni in Champions League. E il suo passaggio in rossoblù potrebbe essere un colpo "sotto traccia" anche per il Fantacup, il nuovo gioco sul Fantacalcio® di Tuttospor t.

Pobega, ufficiale al Bologna: il comunicato

Questo il resto del comunicato del Bologna: "Incursore di metà campo di piede mancino e dotato di grande fisicità, Tommaso ha forza fisica, è abile ad inserirsi e nel tiro dalla distanza. Spesso utilizzato in carriera da mezzala sinistra, è potente e difficile da contenere per gli avversari quando rovescia l’azione: la sua ampia falcata fa di lui un classico centrocampista moderno, spicca per recupero palla e si propone con buona costanza in zona gol, come testimoniano le cifre di 4 stagioni vissute sempre in prestito dal Milan, fino al ritorno in rossonero dell’estate di due anni fa. Protagonista – e secondo marcatore della squadra – della storica salvezza con lo Spezia di Vincenzo Italiano nel 2020-21, alza il livello e passa al Torino di Juric nel quale si impone per continuità e ottiene anche, dopo un bel percorso con l’Italia Under21, le prime chiamate in Nazionale maggiore da Mancini. Esordisce in azzurro nel giugno 2022 al Dall’Ara, contro la Germania. "I tempi sono maturi anche per il debutto con il Milan e nelle coppe europee: la prima in Champions (12 partite con 1 gol finora per Pobega) è del settembre 2022. Dall’agosto 2024 passa in rossoblù".

Pobega al Bologna, come usuarlo al Fantacup

La sua quotazione attuale di soli 3 crediti fa gola. Italiano è un allenatore che ruota molto e ogni settimana potrebbe adoperare dei cambi, soprattutto quando il Bologna sarà messo alla prova anche in Champions League. L'infortunio di Ferguson ha aperto le porte a Fabbian sulla trequarti, ma Pobega potrebbe dargli respiro. Una scommessa da poter fare visto anche il vizio del gol che aveva dimostrato prima allo Spezia e poi al Torino. In rossonero non ha avuto spazio, ma adesso potrebbe rifarsi.