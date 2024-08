FANTACUP, doppia occasione in attacco: due certezze a basso costo

La seconda giornata del campionato di Serie A è agli sgoccioli. Eppure le gare disputate fino ad ora hanno già dato segnali importanti anche in ottica Fantacup , il gioco amato dagli italiani e targato TuttoSport . È possibile rintracciare, infatti, una coppa di attaccanti dalla quotazione tutt'altro che elevata ma il cui rendimento sembra essere una garanzia.

FANTACUP, ISCRIVITI E GIOCA SUBITO ANCHE TU

Fantacup, i due attaccanti su cui puntare

ANDREA PINAMONTI

Appena arrivato al Genoa, Andrea Pinamonti ha dimostrato di poter essere il punto di riferimento dell'attacco rossoblù. I grifoni, dopo aver perso Retegui come boa centrale del reparto offensivo, hanno trovato subito nello scuola Inter arrivato dal Sassuolo il centravanti da cui ripartire. Una partita e un gol, per giunta decisivo, nel match contro il Monza. Quotazione di 18 assolutamente abbordabile: potrebbe essere un tassello importante nella lista attaccanti per il Fantacalcio®.



LORENZO COLOMBO

Arrivato in prestito dal Milan, Lorenzo Colombo ha subito fatto capire di poter essere un elemento affidabile nello scacchiere tattico dell'Empoli. Si è assunto la responsabilità di calciare il rigore contro la Roma (decisivo ai fini del risultato), e tagliando anche un traguardo ragguardevole. È il primo calciatore italiano, nato dal 2002, ad aver raggiunto le 10 reti in Serie A. Un elemento di contorno per il reparto d'attacco al Fantacalcio® che potrebbe regalare grandi soddisfazioni, soprattutto con una quotazione di 12.