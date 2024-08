FANTACUP, il mercato cambia tutto: i nomi da non farsi scappare

Cuadrado (difensore, Atalanta): nell'ultima stagione ha avuto un problema fisico importante e il campo l'ha visto poco con la maglia dell'Inter. All'Atalanta avrà davanti Bellanova, ma è senza dubbio un giocatore che come alternativa può dire la sua. Proprio in questo senso va gestito il colombiano: si può prendere in coppia con l'ex Torino oppure come jolly negli ultimi slot.

Pobega (centrocampista, Bologna): sicuramente può trovare più spazio rispetto al Milan. Nell'undici di Italiano potrebbe non partire dall'inizio ma con la Champions League ci sta possa ritagliarsi un posto. La sua duttilità in mezzo al campo gli consente di poter ricoprire anche più ruoli da mediano a incursore. Può essere considerato comunque un innesto di seconda fascia e per il Fantacup va preso soltanto se si ha la certezza che sia titolare.

Iling Jr (centrocampista, Bologna): il suo arrivo a Bologna è senza dubbio interessante. Alla Juve ha mostrato qualità interessanti. È in grado di detreggiarsi bene sull'out di sinistra e con Italiano può giocare avanzato nel 4-2-3-1. Non segna molto, ma potrebbe fornire comunque assist. Sicuramente entrerà nelle rotazioni del tecnico che lo ruoterà con Ndoye.

Danso (difensore, Roma): è atteso a Roma per iniziare la sua nuova avventura in Italia e in Serie A. Arriva dal Lens per vestire il giallorosso. Grande fisicità e 190 centimetri d'altezza può essere sicuramente un pericolo per le palle inattive, ma in carriera non si è mai distinto per gol segnati. Buon giocatore, ma difficile considerarlo al pari di altri big magari può essere la sorpresa in alcuni match.

Miretti (centrocampista, Genoa: il centrocampista è andato in rossoblù per giocare con più continuità. Un'occasione importante per lui e da sfruttare prima di fare ritorno alla Juventus. Con Gilardino potrebbe giocare più avanzato dunque da trequartista dietro alla punta, suo ruolo naturale. Può essere una scommessa, sempre da ultimi slot.