FANTACUP, la formazione consigliata per la terza giornata: gli 11 da schierare

Archiviata la seconda giornata tra bonus, malus, qualche sorpresa e alcune delusioni, è tempo di pensare al terzo turno di campionato per rifarsi al Fantacalcio® 2024-25 e quindi a Fantacup, il gioco targato Tuttosport. Schierare un undici che possa portare tante soddisfazioni è complicato, ma il calendario ci dà una mano con tante partite sulla carta appetibili per inserire nei titolari i migliori giocatori possibili. Ed ecco la top 11 dei consigliati. Prenderli tutti può essere complicato, considerando il budget di 260 crediti, quindi pesca i più utili per la tua Fantasquadra.

FANTACUP: gli undici consigliati Terracciano (Quotazione 12): la Fiorentina non ha iniziato al meglio la stagione soprattutto in fase difensiva tra campionato e Conference. Contro il Monza può essere comunque una possibile conferma per lui dopo il clean sheet contro il Venezia. Ovviamente l'alternativa è De Gea perchè ci sta che Palladino possa alternarli in questi giorni. Dorgu (Quotazione 8): stuzzica l'esterno del Lecce. I giallorossi giocheranno in casa contro il Cagliari e lui è sempre nei tre avanzati dietro a Krstovic. Va spesso alla conclusione ed è listato difensore. Per quotazione e ruolo può essere una scommessa su cui vale la pena puntare. Bijol (Quotazione 9): due partite e la media è quella del 7. Il detto recita "non c'è due senza tre..." e l'Udinese affronterà in casa il Como. Dodò (Quotazione 9): il brasiliano gioca leggermente più avanzato rispetto alla difesa rispetto alla scorsa stagione. Nei quattro di centrocampo con licenza di attaccare può essere un nome su cui spesso si può puntare soprattutto nelle gare sulla carta più semplici. L'unico dubbio è la possibilità di ballottaggio con Kayode. Fantacup, gli stranieri più interessanti Orsolini (Quotazione 21): dopo una brutta partita contro il Napoli ha voglia di riscatto e quale miglior occasione in casa contro l'Empoli? Rigorista e giocatore spesso pericoloso in zona gol.