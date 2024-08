FANTACUP, occhio ai Fanta Ex: Juve-Roma la fa da padrone...

Ultima giornata prima della sosta per la nazionali e in Serie A è tempo di guardare le probabili formazioni, gli incroci e i giocatori da selezionare per il Fantacalcio®. In questo senso una panoramica interessante la offrono i giocatori che tornano ad affrontare la propria ex squadra. A farla da padrone, nella terza giornata di Serie A, è senza dubbio Juventus-Roma. Lato bianconero, i tifosi non hanno certo scordato Paulo Dybala (al centro del mercato anche in quest'estate ma rimasto in giallorosso). Con lui anche Soulé (ceduto dai bianconeri proprio in questa sessione) e poi Paredes. Insomma, tre giocatori della sfida tra Thiago Motta e De Rossi sono tra i consigliati di Fantacup, il gioco targato Tuttosport, in cui tantissimi fantallenatori hanno deciso di sfidarsi giornata dopo giornata a suon di bonus (e malus).

Juve-Roma e gli ex consigliati a Fantacup Paulo Dybala (Roma, quotazione 33) Il primo nome in copertina è senza dubbio il suo: 210 presenze e 82 gol con la Juventus e quell'addio in lacrime davanti ai tifosi all'Allianz. I colori bianconeri gli sono rimasti dentro nonostante sia andato alla Roma. Non è la prima volta che torna da ex, ma è sempre un giocatore su cui porre le maggiori attenzioni perché in queste gare può esaltarsi. Matias Soulé (Roma, quotazione 19) In estate ha lasciato la Juventus ed è andato alla Roma. Nella scorsa stagione contro i bianconeri ha trovato due sconfitte. L'inizio in giallorosso non è stato dei migliori e vuole sicuramente mostrare le sue qualità, che i vecchi tifosi conoscono bene, ma i nuovi devono ancora intravedere.

Leandro Paredes (Roma, quotazione 6) Terzo ex bianconero perché anche lui ha vestito la maglia della Juve. Contro l'Empoli una gara da dimenticare: l'errore sul pallone perso a centrocampo e poi il rigore procurato. Insomma, quale miglior occasione per riprendersi se non contro la formazione di Thiago Motta. La quota stuzzica anche se non è certamente una prima scelta. ISCRIVITI SUBITO A FANTACUP E GIOCA ANCHE TU Alessandro Bastoni (Inter, quotazione 16) Forse in pochi ricorderanno il suo passato all'Atalanta. È cresciuto nel settore giovanile bergamasco fino all'esordio con la prima squadra agli ordini di mister Gasperini. Poi le valigie in direzione Milano, qualche prestito, prima di fare ritorno all'Inter. La sua crescita l'ha portato a essere anche incisivo in zona gol, anche con qualche assist. Andrea Colpani (Fiorentina, quotazione 22) La partita di Conference potrebbe aver tolto energie alla Fiorentina, è vero. Ma quando si affronta il proprio passato, a volte, la voglia di dimostrare è talmente alta che spesso la fatica non la si sente. Al Franchi arriva il Monza e lui è pronto a riprendersi una maglia da titolare visto anche il suo ingresso postivo nella notte europea. Non ha ancora segnato, che possa sbloccarsi proprio contro il Monza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA