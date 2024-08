FANTACUP, chi prendere tra gli ultimi colpi di mercato? Tutti i consigli

Tranquilli, non vi annoieremo con i soliti nomi, ma al Fantacalcio ® anche i dettagli possono fare la differenza. E allora non fatevi scappare gli ultimi nomi e i cambi di maglia arrivati sul gong del calciomercato . La stagione è lunga e vista la possibilità di modificare la propria rosa con il mercato, anche giocatori che sulla carta sono riserve, potrebbero fare bene quando mancano i titolari. E di questi nomi ce ne sono molti. Poi ovviamente spiccano anche le garanzie. Segnateli tutti per provare a vincere a Fantacup, il gioco targato Tuttosport .

FANATACUP, i consigli per gli acquisti last minute

McTominay (Napoli, C), quotazione 16: inutile girarci intorno, in carriera ha dimostrato grandi capacità di inserimento e il vizio del gol, proprio quello che serve al Fantacalcio.

Gilmour (Napoli, C), quotazione 7: il suo valore è minore e può essere una buona scommessa in partite semplici quando mancano i titolari.

Gaetano (Cagliari, C), quotazione 8: la scorsa stagione al Cagliari ha realizzato 4 gol e 1 assist in appena 11 presenze. Numeri da capogiro, potrà ripetersi.

Kone (Roma, C): quotazione 8: non ha grandi numeri da bonus, ma può essere un "regolarista", tanti 6 e buone partite.

Saelemaekers (Roma, C), quotazione 5: il suo valore è molto basso e si può acquistare. La Roma sulla sinistra non ha le gerarchie fisse e potrebbe prendere quella porzione di campo. Come a Bologna e lo scorso anno si è tolto qualche soddisfazione.

Bove (Fiorentina, C), quotazione 4: i crediti per prenderlo sono pochi e in partite semplice potrebbe valere l'investimento come quarto centrocampista.

Gosens (Fiorentina, D), quotazione 13: è molto semplice, se porta i bonus del suo periodo all'Atalanta p un crack. Palladino è un allenatore offensivo e anche se la viola non è partita bene, sulla sinistra il tedesco può ritornare a far sorridere i fantallenatori.

Gigot (Lazio, D), quotazione 8: con il Marsiglia ha mostrato affidabilità e ha fatto anche qualche gol. Con l'addio di Casale, potrebbe giocare affianco a Romagnoli fino al rientro di Gila. In partite sicure potete rischiarlo.

Abraham (Milan, A), quotazione 12: al Milan gli infortuni sono dietro l'angolo, come in questa giornata (assente Morata). L'inglese può tornare utile in queste circostanze.