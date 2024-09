FANTACUP, top e flop della 3ª giornata di Serie A

La 3ª giornata del campionato di Serie A è andata in archivio e con essa anche FANTACUP, gioco targato Tuttosport , in cui tutti gli allenatori hanno potuto (e potranno farlo tutti i giorni) schierare il loro undici per continuare a sfidarsi al gioco più amato dai fantallenatori. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori per fantavoto e quali invece i peggiori.

Serie A, la top 11 della 3ª giornata del Fantacalcio®

Wladimiro Falcone (Lecce: voto 7/fantavoto 6.5)

Il portiere del Lecce è stato il migliore grazie ad una serie di splendide parate contro il Cagliari che gli hanno permesso di mantenere l'imbattibilità. Peccato per il mezzo punto in meno dovuto al cartellino giallo.

Jackson Tchatchoua (Verona: voto 7/fantavoto 10)

Il Verona vince a sorpresa sul campo del Genoa grazie al gol del difensore camerunense che si conferma in questo avvio di campionato.

Robin Gosens (Fiorentina: voto 7/fantavoto 10)

Pronti via ed è subito bonus per il laterale tedesco che, al 96' della sfida contro il Monza, regala un punto a Palladino e trova il suo primo gol al ritorno in Serie A.

Saul Coco (Torino: voto 7/fantavoto 10)

Il difensore centrale granata, arrivato per sostituire Buongiorno, firma il successo sul campo del Venezia e dà una grande gioia ai suoi fantallenatori.

Giovanni Fabbian (Bologna: voto 7/fantavoto 10)

Il talento ex Inter conferma ancora una volta la sua incredibile media gol in rapporto ai minuti giocati, sbloccando il risultato contro l'Empoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Emmanuel Gyasi (Empoli: voto 7/fantavoto 10)

Secondo gol consecutiva dopo quello alla Roma per il laterale del club toscano, che conclude in rete con un colpo di petto.

Nicolò Barella (Inter: voto 7.5/fantavoto 10)

Il gol più bello di questo terzo turno di Serie A arriva senza dubbio dal centrocampista dell'Inter che batte Carnesecchi con una conclusione al volo da fuori area.

Daniel Maldini (Monza: voto 7/fantavoto 10)

Nesta lo esalta e lui risponde presente con un bel tiro dalla distanza contro la Fiorentina.

Marcus Thuram (Inter: voto 8/fantavoto 14)

Il migliore della giornata al fantacalcio è proprio l'attaccante francese dell'Inter grazie alle doppietta realizzata contro l'Atalanta che gli permette di guidare la classifica marcatori con 4 gol.

Romelu Lukaku (Napoli: voto 7/fantavoto 10)

Così come per Gosens, il ritorno in Serie A ed al fantacalcio è più dolce che mai con la rete realizzata in pieno recupero di Napoli-Parma.

Nikola Krstovic (Lecce: voto 7/fantavoto 10)

Inizia la giornata divorandosi con un gol che fa disperare i suoi fantallenatori, ma si rifà subito dopo permettendo al Lecce di battere il Cagliari.

