FANTACUP, i 5 giocatori più in forma: quante sorprese, la Juve c'è!

La Serie A è ferma per la sosta delle nazionali, in cui anche l'Italia è impegnata per le gare di Nations League. Un modo per capire, valutare e ributtarsi su Fantacup, il gioco targato Tuttosport, al rientro il 14 settembre. Per questo è in atto una fase di studio tra numeri e statistiche per capire chi, fino a questo momento, ha fatto bene ed è considerato una certezza per il Fantacalcio®.