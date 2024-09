FANTACUP, da Lookman a Soulé: i casi delicati in attacco

Dopo le prime tre giornate di campionato, si sono già venuti a creare i primi casi tra gli attaccanti al Fantacalcio® . Per aiutarvi a risolverli e ad avere successo su FANTACUP , il gioco targato Tuttosport , ecco quindi alcuni consigli su come gestire i calciatori in questione approfittando del tempo a disposizione per la pausa nazionali in Serie A .

FANTACUP, i 7 casi delicati in attacco

Albert Gudmundsson (Fiorentina), quotazione 25: il primo della lista è sicuramente Albert Gudmundsson. L'islandese, dopo una stagione da protagonista al Genoa e al Fantacalcio® si è infatti trasferito alla Fiorentina. Nelle prime tre giornate è però rimasto fuori per via di un problema al polpaccio. Ora si è rivisto in gruppo, ma deve praticamente fare tutta la preparazione, entrare nei meccanismi di Palladino e ritrovare il ritmo partita. Resta comunque un ottimo attaccante che salvo sorprese sarà anche il rigorista.

Ademola Lookman (Atalanta), quotazione 26: dopo essere rimasto fuori per via delle voci che lo accostavano al Psg, alla fine il nigeriano è rimasto all'Atalanta. Gasperini lo ha convocato con l'Inter, ma non è andato a voto. Per questo, al momento può essere sottovalutato e rivelarsi una bella sorpresa. Nell'ultima stagione sono infatti arrivati 7 assist e 11 gol, numeri da semitop.

Matias Soulé (Roma), quotazione 19: l'argentino non ha iniziato al meglio la stagione e il 3-5-2 che De Rossi sta sperimetando potrebbe costringerlo ad alternarsi con Dybala. Rispetto a Frosinone non sarà più neanche la prima scelta sui rigori, diminuendo così le possibilità di ripetere l'ultima stagione da 11 gol e 2 assist. L'argentino giocherà comunque tanto, andando quasi sempre a voto, ma potrebbe essere spesso in ballottaggio.

Artem Dovbyk (Roma), quotazione 30: altro attaccante della Roma presente in questa lista. L'ucraino deve ancora trovare la prima sufficienza ed il primo gol in Italia ed è al momento in dubbio per la ripresa del campionato dopo il problema in nazionale. Stop a parte, la sensazione è che debba ancora entrare nei meccanismi di De Rossi, poi si sbloccherà. Occhio anche ai rigori: se non c'è Dybala in campo, può essere lui il primo candidato.

Thijs Dallinga (Bologna), quotazione 20: nelle prime partite è partito dietro a Castro, ma la sensazione è che possa diventare titolare. Italiano li alternerà e potrebbe diventare un jolly interessante per un Zirkzee 2.0.

Arek Milik (Juventus) quotazione 11: l'attaccante polacco è sempre più vicino al rientro in campo dopo l'infortunio al ginocchio. Vice Vlahovic, dovrà convincere Motta che in estate aveva anche aperto a una sua cessione. Potrebbe diventare interessante nelle giornate in cui il serbo riposerà causa Champions League.