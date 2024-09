FANTACUP: da Zaniolo a Dovbyk e Gonzalez, le scelte consigliate della 4ª giornata

Con la fine della pausa nazionali, si avvicina il ritorno della Serie A e soprattutto del Fantacalcio . Per tutti quelli che partecipano a FANTACUP , il gioco più amato dai fantallenatori e targato Tuttosport , ecco quindi il punto sulle condizioni dei calciatori infortunati e ancora in dubbio per la quarta giornata di campionato. Delle informazioni decisive per decidere se schierare o meno il proprio pupillo, optando magari per un'alternativa.

FANTACUP, il punto sugli infortunati per la 4ª giornata

Banda (Lecce): l'esterno giallorosso ha accusato un problema fisico nella gara con la sua nazionale ed è stato sostituito all'intervallo. Nelle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero.

Nico Gonzalez (Juventus): dopo le preoccupazioni per il problema al tallone nella sfida contro il Cile, l'argentino è tornato titolare contro la Colombia segnando anche un gol. Nessun dubbio quindi sulle sue condizioni, ma c'è da capire se verrà scelto da Thiago Motta per partire titolare.

Nicola Zalewski (Roma): l'esterno polacco è sempre più vicino al Galatasaray e per questo dovrebbe rimanere fuori dai convocati di Daniele De Rossi per la sfida al Genoa.

Che Adams (Torino): l'attaccante scozzese si era fermato in allenamento per un problema muscolare e ha lavorato a parte per alcuni giorni. Adesso è però tornato in gruppo e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Vanoli per l'impegno casalingo contro il Lecce.

Khephren Thuram e Timothy Weah (Juventus): i due figli d'arte hanno lavorato ancora a parte nella giornata di ieri, ma dovrebbero presto unirsi al resto dei compagni per essere almeno convocati da Motta per la trasferta di Empoli.

Artem Dovbyk (Roma): dopo essere tornato dalla nazionale, il centravanti ucraino sembra aver già smaltito il problema muscolare all’adduttore. Starà a De Rossi decidere se impiegarlo dal primo minuto o farlo partire dalla panchina.

Koni De Winter, Junior Messias e Alessandro Zanoli (Genoa): più di un problema per Alberto Gilardino nella preparazione del match contro la Roma. L'allenatore dovrà infatti rinunciare a tutti e tre i calciatori, che potrebbero recuperare solo per la settimana successiva.

Berat Djmsiti, Nicolò Zaniolo e Senad Kolasinac (Atalanta): buone notizie in casa Atalanta per Zaniolo e Kolasinac, che dovrebbero essere a disposizione domenica contro la Fiorentina. Ancora fuori invece il difensore albanese.

Martin Erlic e Dan Ndoye (Bologna): i due calciatori continuano a lavorare a parte e difficilmente saranno a disposizione per la trasferta di Como. Più probabile un loro impiego per l'esordio in Champions League.