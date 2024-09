FANTACUP, non solo Dovbyk: i giocatori in cerca di riscatto

Dorgu (Lecce)

Per la sua posizione avanzata, nonostante sia listato da difensore, ci si aspettava qualcosa di più. È anche vero che il Lecce ha affrontato Inter e Atalanta nelle prime tre giornate, non proprio gare semplici ma la media del 5 come voti al fanta è piuttosto bassa. Sul finire della scorsa stagione ha segnato un paio di gol e in questa sosta ha trovato la rete all'esordio con la Danimarca. Che possa essere il momento buono per l'esterno?

Pasalic (Atalanta)

La concorrenza in casa Atalanta e l'aggiunta del rigore sbagliato contro il Torino hanno fatto scendere un po' il suo prezzo. Il centrocampista della Dea, però, ci ha abitutato a ben altre prestazioni ecco perché si potrebbe dare ancora fiducia al croato in queste giornate. Da titolare o a gara in corso a voto va sempre ed è ottimo in inserimento. Dovrà dimenticare il meno 3 per il rigore non realizzato.